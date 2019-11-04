Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин назначил Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества

Путин назначил Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества

 Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя

Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя
Украинские военные заявили, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября

Украинские военные заявили, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября

 В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

Эксперт назвал слова Габбард о преступлениях США в Сирии началом предвыборной кампании

Эксперт назвал слова Габбард о преступлениях США в Сирии началом предвыборной кампании

 Клинцевич поддержал обвинения в адрес Трампа о захвате сирийской нефти

Клинцевич поддержал обвинения в адрес Трампа о захвате сирийской нефти
Путин назначил Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества

Путин назначил Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества

 Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя

Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя
Украинские военные заявили, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября

Украинские военные заявили, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября

 В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

Эксперт назвал слова Габбард о преступлениях США в Сирии началом предвыборной кампании

Эксперт назвал слова Габбард о преступлениях США в Сирии началом предвыборной кампании

 Клинцевич поддержал обвинения в адрес Трампа о захвате сирийской нефти

Клинцевич поддержал обвинения в адрес Трампа о захвате сирийской нефти
21:13   4 Ноября 2019
Россия

Путин назначил Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества

Путин назначил Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества

Российский лидер Владимир Путин назначил замгубернатора Краснодарского края, атамана Кубанского казачьего войска (ККВ) Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 4 ноября.

Долуда занимал пост атамана ККВ с 2007 года. В 2009 году он получил высший чин — казачьего генерала. С 2015 года он занимает должность вице-губернатора Краснодарского края, курирует вопросы казачества, физкультуры и спорта.

Другим указом Путин утвердил устав Всероссийского казачьего общества и поручил Кабмину за три месяца обеспечить размещение штаба казаков в Москве, а также предоставить субсидии из федерального бюджета на осуществление казачьей деятельности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #указ #казаки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...