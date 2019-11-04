Путин назначил Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества
Российский лидер Владимир Путин назначил замгубернатора Краснодарского края, атамана Кубанского казачьего войска (ККВ) Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 4 ноября.
Долуда занимал пост атамана ККВ с 2007 года. В 2009 году он получил высший чин — казачьего генерала. С 2015 года он занимает должность вице-губернатора Краснодарского края, курирует вопросы казачества, физкультуры и спорта.
Другим указом Путин утвердил устав Всероссийского казачьего общества и поручил Кабмину за три месяца обеспечить размещение штаба казаков в Москве, а также предоставить субсидии из федерального бюджета на осуществление казачьей деятельности.