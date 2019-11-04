Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы до полумиллиона рублей за производство и продажу порошковой спиртосодержащей продукции. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 4 ноября.

Закон дополняет КоАП новой статьей. За правонарушение закон вводит штрафы от пяти тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц —20 тысяч до 50 тысяч рублей, для компаний от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Во всех случаях предметы административного правонарушения могут конфисковать.

Дела по производству и продаже порошковой спиртосодержащей продукции будет рассматривать Роспотребнадзор, Росалкогольрегулирование, а также судьи арбитражных судов.