Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии Тулси Габбард, которая обвинила американского лидера Дональда Трампа в желании воровать у Сирии нефть, попала в точку. Такое мнение выразил сенатор Франц Клинцевич в беседе с ФАН. При этом он не исключил, что речь может идти лишь о предвыборной борьбе.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США, которая планирует выдвигаться от Демпартии, заявила, что Трамп намерен оставить войска в Сирии не для борьбы с террористами, а чтобы дальше грабить сирийские нефтяные месторождения. Она указала, что президент изменил первоначальный курс: если раньше он выступал за возвращение американских войск на родину, то сейчас настаивает на их присутствии в САР.

Как отметил Клинцевич, Габбард попала в точку. Однако при всем при этом критика Трампа может быть не более, чем очередным элементом предвыборной борьбы, подчеркнул собеседник издания.

Он напомнил, что внешняя политика США практически при любом президенте принципиально не менялась. Многие десятилетия она строится на одних принципах экспансии.

«Сирия здесь не исключение. Американцы добровольно от нефтяных месторождений в этой стране не откажутся», — отреагировал Клинцевич.

США начали боевые действия в Сирии в 2014 году. Они не согласовали это я с властями государства и резолюцией СБ ООН. Вашингтон прикрывались лозунгами о «борьбе» с ИГ (запрещена в РФ) и терроризмом в целом. Однако на самом деле основные силы на территории арабской республики были разбиты при содействии военных РФ.

Кроме того, Соединенные Штаты активно поддерживают курдские бандформирования, которые в 2017 году захватили Заевфратье и принялись незаконно качать принадлежащую сирийскому народу нефть, а также продавать ее другим странам.