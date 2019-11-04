Эксперт назвал слова Габбард о преступлениях США в Сирии началом предвыборной кампании

Слова Тупси Габбард – сенатора Демократической партии США от штата Гавайи – о «лицемерных преступлениях» США в Сирии это начало предвыборной компании 2020 года.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил доктор исторических наук Борис Долгов, комментируя выступление Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News, в ходе которого сенатор-демократ обвинила действующего президента США в расхищении сирийских нефтяных ресурсов.

В частности, Габбард отметила, что Трамп, который раньше не раз выступал за вывод американского военного контингента из Сирии и возвращение военнослужащих на родину, теперь говорит, что военные должны остаться в Сирии, но не для борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*, а для «охраны» сирийских нефтегазовых месторождений. При этом сенатор напомнила, что нефтяные поля, о которых идет речь, принадлежат не Вашингтону, а народу Сирии.

«Это пример стратегии бесконечной войны во имя смены власти в Сирии, которую не стоило и начинать и которую необходимо прекратить немедленно», - подчеркнула Габбард.

Комментируя слова сенатора Габбард, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук Борис Долгов заявил, что рассматривать их нужно в первую очередь в контексте набирающей ход президентской конки-2020.

По мнению Долгова, заявление Габбард, указывающее на реальную преступную политику американской администрации, можно даже приветствовать, но в первую очередь оно рассчитано на внутреннюю аудиторию и является проявлением политической игры.

«Она старается набрать преимущества, готовясь к президентской гонке, в действительности же не один лишь Трамп развивает такую захватническую стратегию в САР, за ним тут стоит почти вся американская верхушка – военно-промышленный комплекс, крупный бизнес и, конечно, не только республиканцы», - подчеркнул эксперт.

При этом Долгов добавил, что политика Трампа, стремящегося по максимуму использовать в своих интересах не которые ставили перед собой его предшественники и скорее всего будут преследовать его преемники.

«Трудно рассчитывать на то, что какой-либо новый президент в США не будет идти в русле такой же агрессивной политики. Он просто не сможет не выполнять интересы тех групп, которые определяют решающее значение данной стратегии. Поэтому слова Габбард – только предвыборная риторика», - подчеркнул Долгов.

В заключение он отметил, что Трамп просто является более циничным и откровенным в своих заявлениях, чем тот же Барак Обама, который официально выступал за продвижение демократии и соблюдение прав человека в Сирии, но эти слова были простым прикрытием для воровства ресурсов.