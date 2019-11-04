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20:09   4 Ноября 2019
Россия

Путин дал правительству право распределять морские участки для разведки нефти без торгов

Путин дал правительству право распределять морские участки для разведки нефти без торгов

Российский лидер Владимир Путин одобрил закон, который дает право правительству РФ право предоставлять без конкурса морские участки недр для геологоразведки месторождений нефти, газа и газового конденсата. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 4 ноября.

В частности, Кабинет министров получает право предоставлять компаниям для геологоразведки участки  федерального значения во внутренних морских водах и в территориальном море России для поиска месторождений нефти и газа. Закон распространяется на участки, включенные в утверждаемый Кабмином перечень участков федеральных недр, которые предоставляются в пользование без торгов.

Такие участки будут предоставляться на основании заявки заинтересованных недропользователей, при заключении Минобороны и ФСБ РФ об отсутствии угрозы интересам безопасности России. 

 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин

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