МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра и метели

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщает, что во вторник ожидается усиление ветра, а также на город обрушится мокрый снег и метель.

«Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 5 ноября в Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег, местами метель, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Ведомство призывает петербуржцев воздержаться во вторник от поездок по городу на личных автомобилях, а также напоминает, что сильный ветер может привести к обрушению плохо закрепленных рекламных щитов или деревьев, что нужно учитывать, выбирая место для парковки. Кроме того, в ведомстве обратились к автомобилистам с просьбой в условиях плохой погоды соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию, и быть внимательными при пересечении пешеходных переходов.