Путин ратифицировал соглашение СНГ об исследовании космоса в мирных целях

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о совместной деятельности стран СНГ в области исследования космоса в мирных целях. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 4 ноября.

Соглашение установит организационную основу многостороннего сотрудничества в космической сфере, а также поможет созданию правовой базы для разработки и заключения между участниками совместной деятельности соглашений и других договоренностей по конкретным направлениям.

Ратификация документа позволит объединить ресурсы заинтересованных стран СНГ в области проведения фундаментальных и прикладных космических исследований.