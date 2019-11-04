Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра и метели

МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра и метели

 Путин ратифицировал соглашение СНГ об исследовании космоса в мирных целях

Путин ратифицировал соглашение СНГ об исследовании космоса в мирных целях
Украинские военные заявили, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября

Украинские военные заявили, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября

 В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

Санкции против России вслед за ЕС продлили Албания, Норвегия, Черногория и Украина

Санкции против России вслед за ЕС продлили Албания, Норвегия, Черногория и Украина

 США будут грабить нефтяные поля Сирии пока не получат отпор, считает эксперт

США будут грабить нефтяные поля Сирии пока не получат отпор, считает эксперт
МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра и метели

МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра и метели

 Путин ратифицировал соглашение СНГ об исследовании космоса в мирных целях

Путин ратифицировал соглашение СНГ об исследовании космоса в мирных целях
Украинские военные заявили, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября

Украинские военные заявили, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября

 В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

Санкции против России вслед за ЕС продлили Албания, Норвегия, Черногория и Украина

Санкции против России вслед за ЕС продлили Албания, Норвегия, Черногория и Украина

 США будут грабить нефтяные поля Сирии пока не получат отпор, считает эксперт

США будут грабить нефтяные поля Сирии пока не получат отпор, считает эксперт
19:36   4 Ноября 2019
Россия

Путин ратифицировал соглашение СНГ об исследовании космоса в мирных целях

Путин ратифицировал соглашение СНГ об исследовании космоса в мирных целях

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о совместной деятельности стран СНГ в области исследования космоса в мирных целях.  Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 4 ноября.

Соглашение установит организационную основу многостороннего сотрудничества в космической сфере, а также поможет созданию правовой базы для разработки и заключения между участниками совместной деятельности соглашений и других договоренностей по конкретным направлениям.

Ратификация документа позволит объединить ресурсы заинтересованных стран СНГ в области проведения фундаментальных и прикладных космических исследований.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #космос #снг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...