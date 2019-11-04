Сбой во «ВКонтакте» произошел из-за проблем дата-центра
Соцсеть «ВКонтакте» работает над устранением сбоя в работе сервиса. Его причиной стали проблемы у партнерского центра обработки данных. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 4 ноября.
Ранее пользователи «ВКонтакте» пожаловались на неполадки в работе соцети. По данным ресурса Downdetector, который отслеживает сбои на популярных сайтах, 59% пользователей говорят о проблемах с загрузкой сайта, жалобы 37% связаны с доставкой сообщений.
Неполадки наблюдаются в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и других городах.
«Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации», - сообщила пресс-служба.