Сбой во «ВКонтакте» произошел из-за проблем дата-центра

Соцсеть «ВКонтакте» работает над устранением сбоя в работе сервиса. Его причиной стали проблемы у партнерского центра обработки данных. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 4 ноября.

Ранее пользователи «ВКонтакте» пожаловались на неполадки в работе соцети. По данным ресурса Downdetector, который отслеживает сбои на популярных сайтах, 59% пользователей говорят о проблемах с загрузкой сайта, жалобы 37% связаны с доставкой сообщений.

Неполадки наблюдаются в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и других городах.