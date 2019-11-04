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МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра и метели

МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра и метели

 Путин ратифицировал соглашение СНГ об исследовании космоса в мирных целях

Путин ратифицировал соглашение СНГ об исследовании космоса в мирных целях
Украинские военные заявили, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября

Украинские военные заявили, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября

 В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

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 США будут грабить нефтяные поля Сирии пока не получат отпор, считает эксперт

США будут грабить нефтяные поля Сирии пока не получат отпор, считает эксперт
19:10   4 Ноября 2019
Россия

Сбой во «ВКонтакте» произошел из-за проблем дата-центра

Сбой во «ВКонтакте» произошел из-за проблем дата-центра

Соцсеть «ВКонтакте» работает над устранением сбоя в работе сервиса. Его причиной стали проблемы у партнерского центра обработки данных. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 4 ноября.

Ранее пользователи «ВКонтакте» пожаловались на неполадки в работе соцети. По данным ресурса Downdetector, который отслеживает сбои на популярных сайтах, 59% пользователей говорят о проблемах с загрузкой сайта, жалобы 37% связаны с доставкой сообщений.

Неполадки наблюдаются в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и других городах.

«Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации», - сообщила пресс-служба.

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Автор: Григорий Тарасенко
#сборная #вконтакте

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