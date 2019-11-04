Санкции против России вслед за ЕС продлили Албания, Норвегия, Черногория и Украина

После того как Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции, предусматривающие ограничительные меры в отношении 170 физических и 44 юридических лиц это решение поддержали в Черногории, Албании, Норвегии и на Украине.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

В документе, в частности, говорится, что решение о продлении антироссийских санкций было поддержано странами-кандидатами на вступление в Евросоюз – Черногорией и Албанией, страной-членом Европейской экономической зоны – Норвегией, а также Украиной.

«Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», - говорится также в заявлении.

Напомним: в настоящее время против России действует несколько пакетов ограничительных мер Евросоюза – рестрикций по Крыму, а также экономических и индивидуальных ограничительных мер.