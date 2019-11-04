Предвыборная кампания претендентов на пост следующего президента США началась с обвинений и критики в адрес нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Его внешняя политика оказалась под угрозой из-за внутренних проблем, связанных с импичментом. Однако следующий глава государства не избавит США от воровства нефтяных ресурсов в Сирии. Таким мнением в беседе с Nation News выразил военный обозреватель «Комсомольская правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард, которая планирует выдвигаться от Демартии, заявила, что Трамп намерен оставить войска в САР не для борьбы с террористами, а чтобы дальше грабить сирийские нефтяные месторождения.

Сейчас на них активно хозяйничают банды курдов, отмечает издание.

«Кто бы ни находился в Белом доме США, нутро американской политики от этого не меняется. Она и при [Бараке] Обаме была грабительской, такой и осталась при Трампе. Однако впервые в истории зарубежные интересы США в САР попали под кинжальный огонь критики его оппонентов», — пояснил собеседник издания.

США начали боевые действия в Сирии далеком 2011 году. Они прикрывались лозунгами о «борьбе» с ИГ (запрещена в РФ) и терроризмом в целом. Однако на самом деле, утверждает эксперт, Вашингтон добивался свержения президента Башара Асада. В итоге это открыло США путь к сирийской нефти.

Довести дело до конца не получилось, когда стратегическую инициативу в Сирии перехватила Россия. Москва фактически сыграла решающую роль в разгроме боевиков, подчеркнул Баранец. Бизнесмен Трамп так и сказал: «Мы там топчемся уже восемь лет, а что мы от этого имеем?» А сейчас Пентагон контролирует нефтяные поля Заевфратья, напомнил эксперт.

Однако Конгресс США решил добавить к импичменту Трампа по «украинскому делу» обвинения в том, что президент грабит ресурсы суверенного иностранного государства. Собеседник издания не исключил, что оппозиция может сама обратиться в ООН.

Грабежи нефтяных полей Сирии будут продолжаться до тех пор, пока сирийская армия не даст военному контингенту США отпор. Сейчас правительственные войска шаг за шагом окружают нефтеносный район. Баранец не исключил боевых действий.