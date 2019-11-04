Boeing 737 совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево

Датчик неисправности гидравлической системы сработал на борту пассажирского самолета Boeing 737, который выполнял рейс из Франкфурта в Москву, в связи с чем лайнер совершил вынужденную посадку в Шереметьеве.

Об инциденте в понедельник сообщает РИА Новости, приводя данные представителя московских экстренных служб.

«Самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево в 17:17 по московскому времени. Посадка прошла благополучно», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на запасном аэропорте Ноябрьска вынужденную посадку совершил самолет, направлявшийся из Екатеринбурга в Новый Уренгой. Причиной экстренной посадки стал сильный ветер.