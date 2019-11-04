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18:16   4 Ноября 2019
Россия

Рекордный иск о моральном ущербе на 100 триллионов рублей подали в России

Рекордный иск о моральном ущербе на 100 триллионов рублей подали в России

Житель Оренбургской области Виталий С. подал иск к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России и Mail.RuGroup на рекордные 100 триллионов рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда» в понедельник, 4 ноября.

Такую сумму мужчина потребовал в качестве компенсации за блокировку его страницы в соцсети «Одноклассники». Он рассказал газете, что его профиль заблокировали, когда он назвал одного мужчину мошенником. Именно из-за этого, как считает Виталий С., и заблокировали его аккаунт.

По его словам, никакого судебного решения не было: доступ просто прекратился. Ранее суд первой инстанции отказал мужчине в удовлетворении иска. Однако он намерен обжаловать решение.

Сумму иска собеседник издания назвал символической и демонстративной.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #иск

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