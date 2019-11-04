Полиция в Багдаде открыла огонь по протестующим, пять человек убиты

Участники акции протеста, проходящей в понедельник в столице Ирака, предприняли попытки силой прорваться через полицейское ограждение на площадь Тахрир, где на протяжении последних дней проходили многотысячные антиправительственные манифестации.

В ответ полиция открыла по протестующим огонь на поражение, убив как минимум пять человек. Об этом в понедельник сообщает местный телеканал Sky News Arabia.

Как отмечается, под огонь полиции попали протестующие, митинговавшие в центральном районе Багдада на улице Эр-Рашид. При этом попытки участников протестов прорваться на площадь Тахрир не прекращаются. В настоящее время колонна демонстрантов движется туда через мост Аль-Ахрар. Полицейские пытаются не пропустить людей в центр города, применяя против активистов дубинки. По информации телеканала не менее десяти человек в стычках с силовиками получили ранения.

Массовые акции протеста против ухудшения условий жизни, коррупции и безработицы не утихают в Ираке с начала октября. Протестующие настаивают на отставке правительства. В ходе столкновений с полицией и военнослужащими за месяц в стране были убиты более 250 человек, при этом свыше 11 тысяч человек пострадали.