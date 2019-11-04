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17:34   4 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Украинские военные заявили, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября

Украинские военные заявили, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября

Разведение сил в районе Петровского в Донбассе состоится 8 ноября, если режим тишины сохранится. Такое заявление сделал командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Владимир Кравченко в понедельник, 4 ноября.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября силовики и ополченцы должны начать разведение сил на линии соприкосновения в районе Петровского. Позднее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ждет пересмотра даты отвода сил, поскольку там якобы были зафиксировали обстрелы.

Ранее глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов заявил, украинские силовики вновь сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе.

«Мы уже направили письмо ОБСЕ, седьмого (ноября) приступаем, восьмого практически разводимся (разводим силы), если не будет нарушений режима тишины», — подчеркнул Кравченко. 

Напомним, в начале октября трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении в Золотом и Петровском. 31 октября Зеленский заявил о скором разведении сил вдоль линии соприкосновения в районе Петровского.  

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина

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