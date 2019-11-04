Южнокорейская разведка рассказала о планах Ким Чен Ына встретиться с Трампом в декабре

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял решение провести встречу с американским президентом США Дональдом Трампом в декабре текущего года.

Об этом в понедельник со ссылкой на данные разведки Южной Кореи сообщило информационное агентство Ренхап.

В частности, Национальная разведслужба Республики Корея сообщает, что переговоры на рабочем уровне между Пхеньяном и Вашингтоном о возможной встрече глав государств могут начаться в конце ноября или начале декабря. При этом, по информации разведки, северокорейский лидер до конца текущего года может нанести визит в Китай.

Напомним, в июне 2018 года в ходе исторической встречи американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына была подписана совместная декларация, согласно которой Пхеньян взял на себя обязательства по ядерному разоружению, а Вашингтон, со своей стороны, гарантировал ему безопасность. В феврале 2019 года состоялась вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына, которая закончилась безрезультатно.