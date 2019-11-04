Шторм в Канаде сдвинул к водопадам Ниагары застрявшее 100 лет назад судно

Ливни и шквалистый ветер снесли с места судно, которое более ста лет неподвижно стояло на скалах реки Ниагара. Об этом сообщает телеканал CBS в понедельник, 4 ноября.

Грузовое судно длиной около 20 метров сорвалось с буксира в августе 1918 года на канадском участке реки Ниагары. С тех пор застрявшая в скалах баржа стала достопримечательностью Ниагарского туристического комплекса.

Powerful storm dislodges old iron boat stuck near Niagara Falls https://t.co/hmeuzDqymN pic.twitter.com/gkqyySTmdM — CBS News (@CBSNews) 4 ноября 2019 г.

Шторм обрушился на регион 31 октября. Из-за него судно сдвинулось вниз по течению реки почти на 50 метров. Специалисты беспокоятся, что баржу может отнести к самому водопаду. Ситуация мониторится.