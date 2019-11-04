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17:12   4 Ноября 2019
Весь мир

Шторм в Канаде сдвинул к водопадам Ниагары застрявшее 100 лет назад судно

Шторм в Канаде сдвинул к водопадам Ниагары застрявшее 100 лет назад судно

Ливни и шквалистый ветер снесли с места судно, которое более ста лет неподвижно стояло на скалах реки Ниагара. Об этом сообщает телеканал CBS в понедельник, 4 ноября.

Грузовое судно длиной около 20 метров сорвалось с буксира в августе 1918 года на канадском участке реки Ниагары. С тех пор застрявшая в скалах баржа стала достопримечательностью Ниагарского туристического комплекса.

Шторм обрушился на регион 31 октября. Из-за него судно сдвинулось вниз по течению реки почти на 50 метров. Специалисты беспокоятся, что баржу может отнести к самому водопаду. Ситуация мониторится.

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Автор: Арсений Аскольский
#шторм #судно #ниагарский водопад

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