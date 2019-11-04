Ликвидацией курдских боевиков Турция подтвердила главную цель военной операции в Сирии

Востоковед Андрей Онтиков считает, что Турция ликвидацией курдских боевиков подтвердила основную цель операции «Источник мира» на территории Сирии. Об этом пишет ФБК «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что в Северном Ираке уничтожен террорист РПК, который находился в списке наиболее разыскиваемых террористов Турции. Сообщения об этом появились на фоне заявления президента Турции Тайипа Эрдогана, что в рамках турецкой военной операции в САР были убиты 765 террористов РПК.

По мнению эксперта, подобные публикации надо воспринимать как отчетность для турецкого общества. Курдские бандформирования давно являются стратегической проблемой для Анкары.

Онтиков считает, что теперь ответственность полностью ложится на США, которые всячески помогали курдским радикалам.

«Американцы поддерживают устремления курдов в сторону автономизации и независимости, т.е. к созданию отдельного региона на границе с Турцией и к проведению там местных выборов», — отметил Онтиков.

Ни одна соседняя страна не готова спокойно с этим смириться. Поэтому «Источник мира» стал следствием той политики, которую проводил и продолжает проводить в арабской стране Вашингтон, и в рамках которой он поддерживает курдских террористов.

Политика курдских бандформирований вредит всем и является угрозой для мира и стабильности на сирийско-турецкой границе и на границе данных государств с Ираком, поэтому успехи турок в борьбе с такими действиями можно только приветствовать, подытожил Онтиков.