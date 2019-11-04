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Фестиваль промыслов прошел в Ростове-на-Дону в День народного единства

Фестиваль промыслов прошел в Ростове-на-Дону в День народного единства

Выставка национальных обществ Севастополя прошла в День народного единства

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16:50   4 Ноября 2019
Россия

Фестиваль промыслов прошел в Ростове-на-Дону в День народного единства

Фестиваль промыслов прошел в Ростове-на-Дону в День народного единства

Ремесленники со всей России показали свои работы в День народного единства на Театральной площади Ростова-на-Дону. Гости фестиваля знакомились с гжелью и жостовской росписью, вологодским и елецким кружевами, клинской игрушкой и другими промыслами.

Глава Ростовской области Василий Голубев на открытии фестиваля назвал День народного единства одним из главных государственных праздников. В мероприятии участвовали ремесленники более  50 предприятий из 40 регионов России.

Концерт на Театральной площади продлится до позднего вечера 4 ноября. Для гостей праздника выступили реконструкторы и артисты Ростовского государственного музыкального театра.

Самым массовым номером стал «Русский хоровод». Более 300 юношей и девушек повязали на шею павлопосадские платки и взялись за руки. К хороводу присоединились десятки зрителей.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#ростов-на-дону #день народного единства

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