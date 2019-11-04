Гостей на приеме в Кремле угощали свекольными пельменями и яблочным шербетом

Торжественная церемония награждения и прием по случаю Дня народного единства прошли в понедельник 4 ноября в Кремле.

Президент России Владимир Путин вручил награжденным россиянам премии за вклад в укрепление единства нации, а также иностранным гражданам ордена Дружбы за особые заслуги в укреплении взаимопонимания, сотрудничества, дружбы и мира между народами.

После окончания проходившей в Георгиевском зале церемонии награждения состоялся торжественный прием, на котором гостей ждало угощение. На приеме подавали свекольные пельмени с перепелкой, салат из карельской форели и огурцов, воронежскую говядину и печеный картофель, морского окуня с овощами, шербет из яблок сорта «антоновка», имбирный мусс с пряной сливой и мороженное с белым шоколадом.

Для гостей был организован концерт, в рамках которого выступили, в частности, хор Краснодарской филармонии, танцевальный ансамбль «Баинхан», Сергей Волчков и Раяна Асланбекова.