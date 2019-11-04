В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин усомнился, что украинцы действительно создали сверхзвуковую противокорабельную ракету «Молния» (по-украински «Блискавка»).

«Кроме как заявлений, что она сделана мы ничего не видим при этом, — сказал Швыткин «Политике Сегодня». — Настораживает и то, что в то время как украинский народ нуждается прежде всего в экономической поддержке со стороны руководства Украины, идет наращивание военного бюджета».

Действительно «несбиваемую» ракету никак открыто не продемонстрировали. И кроме как на слова украинского военного эксперта Олега Жданова положиться в общем-то и не на что. За кадром он заявил, что противостоять «Молнии» в мире практически нечему. А Швыткин напомнил, что у России есть зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которые предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

«Украина снова действует по принципу вынашивания воинствующих агрессивных планов. В отличие от нашей страны, которая ведет себя сдержано. В рамках норм международного права, при этом понимая, что украинский народ наш братский народ. А заявления некоторых украинских военачальников, да и политиков тоже заставляют вернуться к вопросам обороноспособности [их] страны», — добавил парламентарий.

Украинскую сверхзвуковую противокорабельную ракету «Молния» создали с целью «защиты от России». Ее представили на выставке «Оружие и безопасность – 2019».

По заявлению украинской стороны ракета может развивать скорость от двух до двух с половиной тысяч километров в час. «Молниями» планируют вооружить самолеты Су-27 и Су24М ВВС Украины.