США накапливают силы в Дейр-эз-Зоре, чтобы продолжить воровать сирийскую нефть

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что провокации на северо-востоке Сирии могут продолжиться, однако военные США все равно будут перемещаться через северо-восточные границы, чтобы занять зону контроля в районе нефтяных полей.

По официальным данным, сейчас в арабской стране порядка 200-500 американских военных. Это и военнослужащие, и сотрудники ЦРУ, и представители других ведомств, пишет Федеральное агентство новостей.

«Они планируют окопаться в районе нефтяных полей в провинции Дейр-эз-Зор. Поэтому сейчас они активно пытаются перевести туда своих военных», — сказал Рожин.

Эксперт предположил, что американцы будут устанавливать опорные пункты, укреплять имеющиеся базы, где размещается их контингент.

Ранее в ВС США опровергли слухи о нападении боевиков на американскую военизированную колонну. Представитель командования уточнил, что солдаты стали свидетелями артобстрела, который произошел в километре от них.

Напомним, российское военное ведомство ранее предоставило доказательства незаконного вывоза нефти из Сирии американцами. Министерство опубликовало снимки космической разведки, на которых видно, как сирийское «черное золото» переправлялось как во время войны с террористами запрещенной в РФ группировки ИГ, так и после их поражения от сирийской армии и ВКС РФ в 2017 году.