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Ликвидацией курдских боевиков Турция подтвердила главную цель военной операции в Сирии

Ликвидацией курдских боевиков Турция подтвердила главную цель военной операции в Сирии

 США накапливают силы в Дейр-эз-Зоре, чтобы продолжить воровать сирийскую нефть

США накапливают силы в Дейр-эз-Зоре, чтобы продолжить воровать сирийскую нефть
Фестиваль промыслов прошел в Ростове-на-Дону в День народного единства

Фестиваль промыслов прошел в Ростове-на-Дону в День народного единства

Выставка национальных обществ Севастополя прошла в День народного единства

Выставка национальных обществ Севастополя прошла в День народного единства
В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства
Ликвидацией курдских боевиков Турция подтвердила главную цель военной операции в Сирии

Ликвидацией курдских боевиков Турция подтвердила главную цель военной операции в Сирии

 США накапливают силы в Дейр-эз-Зоре, чтобы продолжить воровать сирийскую нефть

США накапливают силы в Дейр-эз-Зоре, чтобы продолжить воровать сирийскую нефть
15:57   4 Ноября 2019
Весь мир

Советник президента Ливана поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с терроризмом

Советник президента Ливана поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с терроризмом

Советник президента Ливана Амаль абу Зейд поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с терроризмом. По его словам, Бейрут рассчитывает на продолжение конструктивного сотрудничества.

Он отметил, что Россия стала покровителем для региона Левант. Она защищает эти территории от политики западных стран, которые «намерены искоренить разнообразие и этническое общество», спонсируя радикалов и поддерживая террористические организации. Ливан высоко ценит помощь Москвы.

«Именно поэтому мы надеемся на продвижение и развитие диалога между Россией и Ливаном, основанного на наших общих ценностях», — добавил  Амаль абу Зейд.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #терроризм #ливан

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