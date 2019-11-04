Советник президента Ливана поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с терроризмом
Советник президента Ливана Амаль абу Зейд поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с терроризмом. По его словам, Бейрут рассчитывает на продолжение конструктивного сотрудничества.
Он отметил, что Россия стала покровителем для региона Левант. Она защищает эти территории от политики западных стран, которые «намерены искоренить разнообразие и этническое общество», спонсируя радикалов и поддерживая террористические организации. Ливан высоко ценит помощь Москвы.
«Именно поэтому мы надеемся на продвижение и развитие диалога между Россией и Ливаном, основанного на наших общих ценностях», — добавил Амаль абу Зейд.