Советник президента Ливана Амаль абу Зейд поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с терроризмом. По его словам, Бейрут рассчитывает на продолжение конструктивного сотрудничества.

Он отметил, что Россия стала покровителем для региона Левант. Она защищает эти территории от политики западных стран, которые «намерены искоренить разнообразие и этническое общество», спонсируя радикалов и поддерживая террористические организации. Ливан высоко ценит помощь Москвы.