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Фестиваль промыслов прошел в Ростове-на-Дону в День народного единства

Фестиваль промыслов прошел в Ростове-на-Дону в День народного единства

Выставка национальных обществ Севастополя прошла в День народного единства

Выставка национальных обществ Севастополя прошла в День народного единства
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США накапливают силы в Дейр-эз-Зоре, чтобы продолжить воровать сирийскую нефть
Фестиваль промыслов прошел в Ростове-на-Дону в День народного единства

Фестиваль промыслов прошел в Ростове-на-Дону в День народного единства

Выставка национальных обществ Севастополя прошла в День народного единства

Выставка национальных обществ Севастополя прошла в День народного единства
В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

В Госдуме усомнились в существовании «несбиваемой» украинской ракеты «Молния»

Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства
Ликвидацией курдских боевиков Турция подтвердила главную цель военной операции в Сирии

Ликвидацией курдских боевиков Турция подтвердила главную цель военной операции в Сирии

 США накапливают силы в Дейр-эз-Зоре, чтобы продолжить воровать сирийскую нефть

США накапливают силы в Дейр-эз-Зоре, чтобы продолжить воровать сирийскую нефть
15:41   4 Ноября 2019
Россия

Выставка национальных обществ Севастополя прошла в День народного единства

Выставка национальных обществ Севастополя прошла в День народного единства

Презентация национальных обществ и фестиваль кухни народов прошли в День народного единства в Севастополе на главной городской площади. 

Активисты более 10 национальных общин показывали традиционные костюмы и произведения народного творчества, пели и танцевали на площади Нахимова. Также были развернуты фудкорты с национальной кухней. Гости праздника могли отведать блюда русской, татарской, белорусской, кавказской, узбекской и черноморской кухни

Ранее в столице Крыма состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов.

На Приморском бульваре и в парке Победы проходят концерты военных оркестров. В Севастопольском центре культуры и искусств для гостей играет бесплатный симфонический концерт.

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Автор: Арсений Аскольский
#день народного единства

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