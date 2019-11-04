Выставка национальных обществ Севастополя прошла в День народного единства

Презентация национальных обществ и фестиваль кухни народов прошли в День народного единства в Севастополе на главной городской площади.

Активисты более 10 национальных общин показывали традиционные костюмы и произведения народного творчества, пели и танцевали на площади Нахимова. Также были развернуты фудкорты с национальной кухней. Гости праздника могли отведать блюда русской, татарской, белорусской, кавказской, узбекской и черноморской кухни

Ранее в столице Крыма состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов.

На Приморском бульваре и в парке Победы проходят концерты военных оркестров. В Севастопольском центре культуры и искусств для гостей играет бесплатный симфонический концерт.