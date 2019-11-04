Путин считает, что День народного единства знаменует сплоченность россиян

Глава государства Владимир Путин считает, что День народного единства подтверждает искреннюю и глубокую любовь россиян к своей стране. Президент поздравил жителей России с праздником.

«Поздравляю вас с Днем народного единства — праздником, который знаменует сплоченность нашего народа, нашу искреннюю, глубокую любовь к Родине», — заявил президент РФ.

По его словам, именно преданность позволила предкам объединиться в народное ополчение четыре сотни лет назад, преодолеть смуту и спасти страну от развала. Именно глубокая любовь помогла воинам освободить Россию от интервентов и захватчиков. Этот дух единства передается из поколения в поколение. Русский народ даже в самые мрачные времена вставал плечом к плечи и сражался за свободу страны, отметил российский лидер.