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Путин считает, что День народного единства знаменует сплоченность россиян

Путин считает, что День народного единства знаменует сплоченность россиян

 Соболь стала посредником между Голуновым и ритуальной мафией Москвы

Соболь стала посредником между Голуновым и ритуальной мафией Москвы
Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

 Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского

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США будут настойчиво держаться за нефтяные поля Сирии, считает военный эксперт

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15:14   4 Ноября 2019
Россия

Путин считает, что День народного единства знаменует сплоченность россиян

Путин считает, что День народного единства знаменует сплоченность россиян

Глава государства Владимир Путин считает, что День народного единства подтверждает искреннюю и глубокую любовь россиян к своей стране. Президент поздравил жителей России с праздником.

«Поздравляю вас с Днем народного единства — праздником, который знаменует сплоченность нашего народа, нашу искреннюю, глубокую любовь к Родине», — заявил президент РФ.

По его словам, именно преданность позволила предкам объединиться в народное ополчение четыре сотни лет назад, преодолеть смуту и спасти страну от развала. Именно глубокая любовь помогла воинам освободить Россию от интервентов и захватчиков. Этот дух единства передается из поколения в поколение. Русский народ даже в самые мрачные времена вставал плечом к плечи и сражался за свободу страны, отметил российский лидер.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #день народного единства

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