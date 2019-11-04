Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Москве
Российский лидер Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в столичном Манеже выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельние, 4 ноября.
Мероприятие проходит в рамках церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — ко Дню народного единства». Экспозиция объединяет произведения выдающихся художников, скульпторов и фотографов из музеев и галерей более чем 30 городов страны.
Президента РФ и предстоятеля РПЦ на выставке сопровождали министр культуры Владимир Мединский, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, столичный мэр Сергей Собянин, митрополит Псковский и Порховский Тихон.
Также на «Память поколений» привезли реликвию — образ святителя Николая Чудотворца, созданный в начале XVII века.