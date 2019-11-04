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 Соболь стала посредником между Голуновым и ритуальной мафией Москвы

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Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

 Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского

Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского
США будут настойчиво держаться за нефтяные поля Сирии, считает военный эксперт

США будут настойчиво держаться за нефтяные поля Сирии, считает военный эксперт

 Deutsche Welle забывает о жестокости немецких полицейских, освещая митинги в России

Deutsche Welle забывает о жестокости немецких полицейских, освещая митинги в России
15:01   4 Ноября 2019
Россия

Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Москве

Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Москве

Российский лидер Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в столичном Манеже выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельние, 4 ноября.

Мероприятие проходит в рамках церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь — ко Дню народного единства». Экспозиция объединяет произведения выдающихся художников, скульпторов и фотографов из музеев и галерей более чем 30 городов страны.

Президента РФ и предстоятеля РПЦ на выставке сопровождали министр культуры Владимир Мединский, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, столичный мэр Сергей Собянин, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Также на «Память поколений» привезли реликвию — образ святителя Николая Чудотворца, созданный в начале XVII века.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #день народного единства

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