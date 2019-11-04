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Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

 Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского

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США будут настойчиво держаться за нефтяные поля Сирии, считает военный эксперт

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 Deutsche Welle забывает о жестокости немецких полицейских, освещая митинги в России

Deutsche Welle забывает о жестокости немецких полицейских, освещая митинги в России
14:59   4 Ноября 2019
Россия

Путин вручил государственные награды в День народного единства

Путин вручил государственные награды в День народного единства

Глава государства Владимир Путин вручил премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранным политикам, дипломатам и активистам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

Премия в размере 2,5 миллионов рублей в этом году была присуждена социологу Леокадию Дробижевому  — руководителю Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.

Также президент вручил ордена Дружбы ряду иностранных граждан. Ордена был удостоен советник президента Ливана Амаль Абу-Зейд, глава аргентинского театра «Колон» Мария Виктория Алькарас, почетный консул РФ на Крите Николаос Даскаландонакис, почетный консул РФ в канадском городе Сент-Джонс Джон Стюарт Дюррант, глава правления общественного объединения «Славянский культурный центр» Татьяна Кузина и другие.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #госнаграды #день народного единства

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