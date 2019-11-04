Российский «военный кулак» в Сирии отрезвляет западных партнеров

Учебные маневры российской армии, подобные прошедшим недавно совместным учениям Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, отрезвляют наших так называемых западных партнеров, которые преследуют в Сирии свои собственные меркантильные и далекие от заявленной борьбы с международным терроризмом интересы

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

В учениях, которые стали итоговой проверкой боеготовности сил оперативного соединения РФ в Средиземном море участие принимали пять военных кораблей Балтийского и Черноморского флотов, суда обеспечения, истребители Су-35С, самолет дальнего радиолокационного обеспечения А-50У и береговой ракетный комплекс «Бастион». Об этом ранее 4 ноября рассказал капитан первого ранга Сергей Тронев – командир оперативного командования в дальней оперативной зоне. По его словам, в ходе маневров было отработано применение ракетного и артиллерийского оружия, а также элементы охраны и защиты судоходства в зоне ответственности оперативного соединения ВМФ РФ.

Комментируя прошедшие учения, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин напомнил, что в Сирии находится военно-морская база, у причала которой могут встать одновременно свыше десятка боевых кораблей и подводных лодок.

«Раньше, когда я там был, там находилась плавмастерская. Она и сейчас там есть. Но в скором времени, насколько мне известно, там будут береговые ремонтные структуры», - добавил военный эксперт.

Также он отметил, что еще до начала военного конфликта в Сирии в Средиземном море базировалось оперативное соединение – 5-ая Средиземноморская бригада, существовавшая 25 лет, которая была расформирована в 1992 году и восстановлена в 2013-м. По словам Дандыкина, эта эскадра может включать в себя корабли всех четырех российских флотов, а после начала сирийских событий была укреплена боевыми кораблями, авиационным и береговым компонентами.

«Конечно, на авиабазе «Хмеймим» сейчас меньше самолетов и вертолетов, поскольку активная фаза боевых действий в Сирии закончилась. Но, тем не менее, это весьма мощный авиационный кулак, который становится еще сильнее при взаимодействии с моряками. И российское военное руководство держит их в тонусе, в том числе проводя регулярные совместные учения разнородных группировок», - добавил эксперт.

При этом он упомянул и развернутые на сирийской территории силы противовоздушной обороны С-300, С-400 и «Панцирь», а также ракетный комплекс «Бастион», развернутый в районе базы, который был задействован в недавних учениях.

По словам эксперта, по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу в Средиземном море регулярно проводятся маневры. Не так давно там прошли учения с участием подводных лодок и большого числа военных кораблей.

«Такие учения необходимы не только для поддержания боевой устойчивости оперативного соединения ВМФ в Средиземноморье, его авиационного прикрытия и береговых сил, но и для того, чтобы укрепить свои позиции в сирийском вопросе», - подчеркнул он.

Сосредоточенный Россией в Сирии «мощный военный кулак», добавил эксперт, играет важную роль в процессе урегулирования в регионе и это понимают все присутствующие там арабские государства. Поэтому, добавил Василий Дандыкин, в скором времени можно ожидать, что к российским военным учениям присоединятся и другие страны, например, Египет.