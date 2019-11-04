Ежегодный форум «Развитие регионов. Лучшее для России» состоится 14-16 ноября в Краснодаре

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин считает, что День народного единства знаменует сплоченность россиян

Путин считает, что День народного единства знаменует сплоченность россиян

 Соболь стала посредником между Голуновым и ритуальной мафией Москвы

Соболь стала посредником между Голуновым и ритуальной мафией Москвы
Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

 Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского

Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского
США будут настойчиво держаться за нефтяные поля Сирии, считает военный эксперт

США будут настойчиво держаться за нефтяные поля Сирии, считает военный эксперт

 Deutsche Welle забывает о жестокости немецких полицейских, освещая митинги в России

Deutsche Welle забывает о жестокости немецких полицейских, освещая митинги в России
Путин считает, что День народного единства знаменует сплоченность россиян

Путин считает, что День народного единства знаменует сплоченность россиян

 Соболь стала посредником между Голуновым и ритуальной мафией Москвы

Соболь стала посредником между Голуновым и ритуальной мафией Москвы
Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

 Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского

Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского
США будут настойчиво держаться за нефтяные поля Сирии, считает военный эксперт

США будут настойчиво держаться за нефтяные поля Сирии, считает военный эксперт

 Deutsche Welle забывает о жестокости немецких полицейских, освещая митинги в России

Deutsche Welle забывает о жестокости немецких полицейских, освещая митинги в России
15:10   4 Ноября 2019
Россия

Ежегодный форум «Развитие регионов. Лучшее для России» состоится 14-16 ноября в Краснодаре

Ежегодный форум «Развитие регионов. Лучшее для России» состоится 14-16 ноября в Краснодаре

Ежегодный форум и программа «Развитие регионов. Лучшее для России» состоится 14-16 ноября в Краснодаре. Целью мероприятия является поиск наиболее эффективных практик развития регионов для создания плодотворного сотрудничества бизнеса, общества и власти.

В рамках форума будут обсуждаться уникальные кейсы от представителей российских и международных компаний. Гости и участники мероприятий поговорят о создании комфортной среды в регионах, исследованиях региональных бизнес-пространств, технологическом потенциале российских субъектов.

Ежегодный форум «Развитие регионов. Лучшее для России» состоится 14-16 ноября в Краснодаре

Спикерами форума станут разные региональные политики. Например, на мероприятия приглашены заместитель премьера Татарстана Лейла Фазлеева и заместитель премьера Карелии Дмитрий Родионов.

Глава проекта Ангелина Сливина считает, что управление региональным развитием невозможно без обеспечения эффективного сотрудничества государственного аппарата и бизнес-среды. При этом на практике такого баланса трудно достичь.

«Программа «Развитие регионов. Лучшее для России» является важным шагом к качественному развитию регионов России на основе открытого диалога между представителями власти и бизнеса», — добавила Сливина.

Окончится форум гала-ужином и церемонией награждения лауреатов программы «Развитие регионов. Лучшее для России – 2019». Условия участия и подробная информация — на официальном сайте.

ИА «Политика Сегодня» выступает информационным партером мероприятия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#форум #общество #регионы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...