Ежегодный форум «Развитие регионов. Лучшее для России» состоится 14-16 ноября в Краснодаре

Ежегодный форум и программа «Развитие регионов. Лучшее для России» состоится 14-16 ноября в Краснодаре. Целью мероприятия является поиск наиболее эффективных практик развития регионов для создания плодотворного сотрудничества бизнеса, общества и власти.

В рамках форума будут обсуждаться уникальные кейсы от представителей российских и международных компаний. Гости и участники мероприятий поговорят о создании комфортной среды в регионах, исследованиях региональных бизнес-пространств, технологическом потенциале российских субъектов.

Спикерами форума станут разные региональные политики. Например, на мероприятия приглашены заместитель премьера Татарстана Лейла Фазлеева и заместитель премьера Карелии Дмитрий Родионов.

Глава проекта Ангелина Сливина считает, что управление региональным развитием невозможно без обеспечения эффективного сотрудничества государственного аппарата и бизнес-среды. При этом на практике такого баланса трудно достичь.

«Программа «Развитие регионов. Лучшее для России» является важным шагом к качественному развитию регионов России на основе открытого диалога между представителями власти и бизнеса», — добавила Сливина.

Окончится форум гала-ужином и церемонией награждения лауреатов программы «Развитие регионов. Лучшее для России – 2019». Условия участия и подробная информация — на официальном сайте.

ИА «Политика Сегодня» выступает информационным партером мероприятия.