Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили российского коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днем народного единства. Они пожелали процветания, мира и благополучия.

«От имени народа Республики Молдова и от себя лично сердечно поздравляю президента Владимира Путина и весь российский народ с Днем народного единства», — отметил президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, граждан России и Молдавии объединяет не только история и культура, но и чувство патриотизма, терпимости. Глава Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что День народного единства является неотделимой частью российской истории. Этот праздник стал символом «высокой духовности, патриотизма и преданности отчизне». Также Хаджимба назвал Россию сильным государством с великой историей.

Также Путина и россиян поздравил лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он назвал праздник символом «обновленной России».