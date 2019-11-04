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15:12   4 Ноября 2019
Россия

Соболь стала посредником между Голуновым и ритуальной мафией Москвы

Соболь стала посредником между Голуновым и ритуальной мафией Москвы

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь и ее муж Сергей Мохов могли предложить журналисту Ивану Голунову провести расследование о конкурентах похоронной мафии, с которыми связаны супруги. Такое предположение выдвинул блогер Илиас Меркури.

Неудавшийся кандидат в Мосгордуму получила около пяти миллионов рублей на предвыборную кампанию от предпринимателей в сфере ритуальных услуг. Сделку удалось заключить через Мохова, который занимается некросоциологией.

В случае прохождения Соболь в МГД она должна была лоббировать интересы похоронного бизнесмена Юрия Манилова и давить на его конкурентов. Меркури предположил, что юрист, по указке мафиози, могла заплатить Голунову за расследование против соперников Манилова.

Соболь стала посредником между Голуновым и спонсорами-гробовщиками Москвы

Сейчас Соболь и Мохов в соцсетях изображают идеальную семью. Журналист Леся Рябцева считает, что пара устроила шоу для похоронной мафии, от которой получили деньги. Если супруги разойдутся, Соболь перестанет отрабатывать вложенные в нее деньги, и мафии придется искать себе другую «прислугу».

Кроме того, в соцсетях Соболь активно отрицает получает денег от кладбищенских мафиози. Она утверждает, что вела кампанию на средства «тысяч людей» с помощью фандрайзинга. При этом Соболь попала в список бывших кандидатов, которые после окончания выборов так и не показали отчеты о расходах на предвыборную кампанию. 

Напомним, скандальный юрист и другие соратники блогера Алексея Навального были сняты с выборов в МГД из-за подделки подписей. 

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Автор: Саида Габиева
#соболь #голунов

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