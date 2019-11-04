Курганские медики опровергли фейк о массовых увольнениях и не пришли на митинг Навального

Региональные отделения структур, связанных с Алексеем Навальным, продолжают отрабатывать резонансные темы на местах, используя их как повод для организации массовых акций. Вчера курганский «Альянс врачей» попытался собрать медиков на несогласованную акцию в защиту сотрудников тубдиспансера в поселке Чернавский.

После того, как здание диспансера закрыли на капитальный ремонт теплосетей, «Альянс врачей» распространил информацию, что всех сотрудников — 43 человека, незаконно уволили. Но подтвердить это взялись лишь члены организации — три медсестры Чернавского диспансера Надежда Конопатская, Елена Дуплинская и Наталья Лебедева. Причем Конопатская устроилась на работу в Введенскую больницу, однако журналистам рассказывала, что все еще безработная. Женщина уверяет, что так хочет поддержать коллег, оставшихся без работы.

Однако курганские медики инициативы не поддержали, и не пришли на несогласованную акцию. Чтобы хоть как-то выйти из положения, глава регионального штаба Навального Алексей Шварц воспользовался старым проверенным способом, вытащив на митинг «для массовки» несколько подростков, как навальнисты неоднократно делали в Москве и Петербурге. Участники — их было около 14, скандировали «по бумажке» лозунги об «убийстве медицины в Чернавском», но это никого не впечатлило.

В октябре после решения приостановить работу диспансера на время ремонта часть медиков действительно потребовала не закрывать четвертое отделение больницы. Именно за это ухватился «Альянс врачей». Руководитель организации — офтальмолог Навального Анастасия Васильева даже приезжала в Курган лично. Но сейчас противоречия удалось погасить — все сотрудники диспансера либо уже устроились на работу в больницы и клиники города без потери в доходах, либо прямо сейчас выбирают себе рабочее место из предложенных департаментом здравоохранения, и псевдопрофсоюз здесь не при чем.

«Альянс врачей» и Васильева не первый раз устраивают много шума из ничего. Многим памятна курьезная история с медсестрой из Серова Парвин Салаевой, якобы уволенной за «марганцовку в шкафчике». Салаева — глава местного отделения «Альянса врачей», рассказала журналистам о несправедливости и давлении, но вскоре выяснилось, что никто ее не увольнял, а коллеги так устали от бесконечных жалоб медсестры, что стараются лишний раз с ней не общаться. В октябре Салаева все-таки уволилась сама, «разочаровавшись» всеобщим молчанием и нежеланием подключиться к работе «Альянса врачей», но руководство клиники больше не обвиняла.

В Кургане «Альянс врачей» снова показал себя бесполезной и очень ангажированной организацией, которая занимается не защитой интересов медиков, а исключительно саморекламой, обеспечивая возможности своему номинальному лидеру стать заметной в публичном пространстве. Соратница Навального часто говорит, что считает важным добиваться права медиков получать высокую зарплату за свой тяжелый труд, и работать в комфортных условиях. Но сама Васильева не может пожаловаться на бедность — молодая женщина владеет коттеджем в элитном подмосковном поселке, стоимостью около 50 млн рублей.