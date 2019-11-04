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14:14   4 Ноября 2019
Россия

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Российский лидер Владимир Путин в День народного единства посетил церемонию возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

С главой государства в мероприятии участвовали представители религиозных объединений: патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава буддийской традиционной сангхи РФ Дамба Аюшеев, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, архиепископ Евангелической-лютеранской церкви РФ Дитрих Брауэр и другие.

Кроме того, в церемонии приняли участие члены Совета при президенте по межнациональным отношениям, учащиеся и активисты.

День народного единства празднуется в РФ с 2005 года. Дата приурочена к освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.  

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #день народного единства

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