Медведев обсудил с руководством Таиланда поставки российской техники

Российский премьер Дмитрий Медведев обсудил с правительством Таиланда поставки российской техники, включая самолеты и вертолеты. Также поднимались вопросы увеличения товарооброта между двумя странами, сотрудничества в цифровой сфере.

«Например, (обсуждалась) закупка российской техники, самолеты и вертолеты. Это большой и серьезный рынок, и для нас он, конечно, весьма и весьма интересен», — сказал Медведев.

По словам премьера, также существуют «неплохие возможности сотрудничества России и Таиланда в сельскохозяйственной сфере». Россия может поставлять азиатской стране мясо взамен на фрукты.

Кроме того, Медведев сообщил, что одна из крупнейших тайских фирм уже проинвестировала в молочное производство России около миллиарда долларов.