Актер Лановой рассказал об отличном самочувствии после прерванного спектакля

Актер Василий Лановой рассказал «Вечерней Москве», что во время спектакля накануне, 3 ноября, у него повысилось давление. По его словам, врачи прибыли во время. Ему тут же оказали первую помощь.

«Сейчас уже все хорошо, чувствую себя отлично, готов работать», — подчеркнул Лановой.

Артист также заверил журналистов что, «когда у меня будет спектакль, тогда я и буду на сцене»

Ранее стало известно, что 85-летнему Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны»в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова вечером 3 ноября. Ему вызвали скорую.

Актера осмотрели на месте, госпитализация не потребовалась. Второй акт отменили.