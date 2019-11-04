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13:46   4 Ноября 2019
Россия

Актер Лановой рассказал об отличном самочувствии после прерванного спектакля

Актер Лановой рассказал об отличном самочувствии после прерванного спектакля

Актер Василий Лановой рассказал «Вечерней Москве», что во время спектакля накануне, 3 ноября, у него повысилось давление. По его словам, врачи прибыли во время. Ему тут же оказали первую помощь.

«Сейчас уже все хорошо, чувствую себя отлично, готов работать», — подчеркнул Лановой.

Артист также заверил журналистов что, «когда у меня будет спектакль, тогда я и буду на сцене»

Ранее стало известно, что 85-летнему Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны»в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова вечером 3 ноября. Ему вызвали скорую.

Актера осмотрели на месте, госпитализация не потребовалась. Второй акт отменили.

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Автор: Арсений Аскольский
#лановой

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