США будут настойчиво держаться за нефтяные поля Сирии, считает военный эксперт

По американским военным, покидающим территории на северо-востоке Сирии, был совершен артобстрел. Колонна из боевой техники двигалась в сторону иракской границы и в районе Тель-Тамр в провинции Хасака. Американских военных на трассе М-4 обстреляли боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», которая ранее воевала против армии САР в Идлибе. Выпущенные по конвою снаряды приземлились в километре или более от дороги, по которой он продвигался.

На первый взгляд может показаться, что США решили покинуть оккупированные сирийские территории с нефтью. Но это было бы слишком просто, считает военный эксперт и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. Американские военные не упустят шанс дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Это было бы слишком просто. Очевидно, в любом случае мы столкнемся с настойчивыми попытками США оставаться в Сирии [на нефтяных полях], влиять на происходящие события, поддерживать антиправительственные группировки и дестабилизировать ситуацию. На мой взгляд, какие-то тактические передвижения американских военных не свидетельствуют о желании американских военных уйти с территории Сирии», — поделился своим мнением с «Политикой Сегодня» Коротченко.

Информации о жертвах обстрела пока нет. Есть данные, что в составе колонны двигалось более сотни единиц техники.

Отметим, что группировка «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» в этом же районе обстреляла конвой международной медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ». В результате обстрела один человек погиб и несколько получили ранения.

Стоит отметить, что военные США планируют развернуть три базы на северо-востоке САР, в которых сосредоточатся силы, выведенные американцами из Ирака. Приказ главы Белого дома Дональда Трампа о выводе войск из Сирии вновь оказался ложью. Соединенные штаты оставили своих военных даже в зоне безопасности, которую создавала Турция в рамках операции «Источник мира».

Поэтому полагаться на помощь американских военных бессмысленно. После того, как зону безопасности покинули курдские боевики, мир на границе с Турцией поддерживается с помощью сложной системы соглашений и разграничений, которая была согласована с президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Турции. Главы государств согласовали меры в рамках переговоров в Сочи 22 октября.

Военные США не сдают свои позиции и на юге Заевфратья. Там находятся крупные месторождения сирийской нефти: «Аль-Омар», «Ат-Танак» и другие. Ранее они принадлежали крупным арабским племенам, но потом богатый черным золотом регион взяли под управление боевики ИГ*. Они и передают США незаконно добытую нефть через курдских боевиков, входящих в группировку «Демократические силы Сирии» (SDF).

Недавно в Минобороны РФ отметили, что США нарушили ранее введенные санкции на сирийскую нефть, чтобы ввезти в страну оборудование для ее добычи, и подсчитали, что доход от незаконной деятельности Штатов в Сирии достигает 30 миллионов долларов ежемесячно. Нелегально добытые средства утекают в кошельки американских спецслужб и чиновников Пентагона.

Глава российского МИД Сергей Лавров оценил это как прямое нарушение международного законодательства и назвал грубым вмешательством в суверенитет Сирии.