Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин считает, что День народного единства знаменует сплоченность россиян

Путин считает, что День народного единства знаменует сплоченность россиян

 Соболь стала посредником между Голуновым и ритуальной мафией Москвы

Соболь стала посредником между Голуновым и ритуальной мафией Москвы
Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

 Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского

Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского
США будут настойчиво держаться за нефтяные поля Сирии, считает военный эксперт

США будут настойчиво держаться за нефтяные поля Сирии, считает военный эксперт

 Deutsche Welle забывает о жестокости немецких полицейских, освещая митинги в России

Deutsche Welle забывает о жестокости немецких полицейских, освещая митинги в России
Путин считает, что День народного единства знаменует сплоченность россиян

Путин считает, что День народного единства знаменует сплоченность россиян

 Соболь стала посредником между Голуновым и ритуальной мафией Москвы

Соболь стала посредником между Голуновым и ритуальной мафией Москвы
Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

Лидеры Абхазии, Молдавии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем народного единства

 Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского

Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского
США будут настойчиво держаться за нефтяные поля Сирии, считает военный эксперт

США будут настойчиво держаться за нефтяные поля Сирии, считает военный эксперт

 Deutsche Welle забывает о жестокости немецких полицейских, освещая митинги в России

Deutsche Welle забывает о жестокости немецких полицейских, освещая митинги в России
14:25   4 Ноября 2019
Весь мир

США будут настойчиво держаться за нефтяные поля Сирии, считает военный эксперт

США будут настойчиво держаться за нефтяные поля Сирии, считает военный эксперт

По американским военным, покидающим территории на северо-востоке Сирии, был совершен артобстрел. Колонна из боевой техники двигалась в сторону иракской границы и в районе Тель-Тамр в провинции Хасака. Американских военных на трассе М-4 обстреляли боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», которая ранее воевала против армии САР в Идлибе. Выпущенные по конвою снаряды приземлились в километре или более от дороги, по которой он продвигался.

На первый взгляд может показаться, что США решили покинуть оккупированные сирийские территории с нефтью. Но это было бы слишком просто, считает военный эксперт и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. Американские военные не упустят шанс дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Это было бы слишком просто. Очевидно, в любом случае мы столкнемся с настойчивыми попытками США оставаться в Сирии [на нефтяных полях], влиять на происходящие события, поддерживать антиправительственные группировки и дестабилизировать ситуацию. На мой взгляд, какие-то тактические передвижения американских военных не свидетельствуют о желании американских военных уйти с территории Сирии», — поделился своим мнением с «Политикой Сегодня» Коротченко.

Военный эксперт уверен, что США покидали нефтяные поля в САР для отвода глаз

Информации о жертвах обстрела пока нет. Есть данные, что в составе колонны двигалось более сотни единиц техники.

Отметим, что группировка «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» в этом же районе обстреляла конвой международной медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ». В результате обстрела один человек погиб и несколько получили ранения.

Стоит отметить, что военные США планируют развернуть три базы на северо-востоке САР, в которых сосредоточатся силы, выведенные американцами из Ирака. Приказ главы Белого дома Дональда Трампа о выводе войск из Сирии вновь оказался ложью. Соединенные штаты оставили своих военных даже в зоне безопасности, которую создавала Турция в рамках операции «Источник мира».

Поэтому полагаться на помощь американских военных бессмысленно. После того, как зону безопасности покинули курдские боевики, мир на границе с Турцией поддерживается с помощью сложной системы соглашений и разграничений, которая была согласована с президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Турции. Главы государств согласовали меры в рамках переговоров в Сочи 22 октября.

Военные США не сдают свои позиции и на юге Заевфратья. Там находятся крупные месторождения сирийской нефти: «Аль-Омар», «Ат-Танак» и другие. Ранее они принадлежали крупным арабским племенам, но потом богатый черным золотом регион взяли под управление боевики ИГ*. Они и передают США незаконно добытую нефть через курдских боевиков, входящих в группировку «Демократические силы Сирии» (SDF).

Недавно в Минобороны РФ отметили, что США нарушили ранее введенные санкции на сирийскую нефть, чтобы ввезти в страну оборудование для ее добычи, и подсчитали, что доход от незаконной деятельности Штатов в Сирии достигает 30 миллионов долларов ежемесячно. Нелегально добытые средства утекают в кошельки американских спецслужб и чиновников Пентагона.

Глава российского МИД Сергей Лавров оценил это как прямое нарушение международного законодательства и назвал грубым вмешательством в суверенитет Сирии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кузьма Полочкин
#сша #сирия #нефть #коротченко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...