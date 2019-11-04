Президент McDonald's ушел в отставку из-за служебного романа

Президент и гендиректор компании McDonald's 52-летний Стив Истербрук ушел в отставку из-за отношений с сотрудницей. Об этом говорится на сайте корпорации в воскресенье, 3 ноября.

Несмотря на то, что Истербрук разведен, а служебный роман возник по обоюдному согласию, топ-менеджер нарушил корпоративные правила, которые запрещают любовные отношения между работниками McDonald's .

Уволенный гендиректор назвал свое поведение ошибкой и в письме к сотрудникам согласился с решением руководства, пишет The Wall Street Journal.

Преемником Истербрука стал 51-летний Крис Кемпчински. Ранее он руководил подразделением компании в США.