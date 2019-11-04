Жители сирийской Эль-Кунейтры получили гумпомощь от российских военных

Офицеры российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) провели гуманитарную акцию в населенном пункте Айн-Айша, который находится к северо-востоку от Эль-Кунейтры на юго-западе Сирии.

Всего местные жители получили 500 продовольственных наборов. Российские военные подарили ученикам местной школы рюкзаки для книг и тетрадей. Кроме того, сирийцы могли получить квалифицированную медпомощь.

Глава населенного пункта Салем Махмуд Эль-Фаури рассказал корреспонденту ФАН о сложной ситуации, которую пережили жители Айн-Айши в результате действий террористов. Он поблагодарил российских военных.

Большая часть Эль-Кунейтры была оккупирована террористами из «Исламского государства», «Джебхат Фатх аш-Шам» (обе организации запрещены в РФ) и других группировок джихадистов на протяжении нескольких лет. Летом прошлого года военные Сирийской арабской армии (САА) при содействии ВКС РФ полностью освободили провинцию вместе с соседним регионом – Даръа.

Ранее российские военные доставили гуманитарную помощь в освобожденный Манбидж и окрестные населенные пункты на северо-востоке Алеппо. Местные жители получили продукты питания и медикаменты для нужды больше 80 тысяч граждан. Всего за время пребывания российских военных на территории Сирии было проведено около 2000 таких мероприятий.