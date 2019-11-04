Deutsche Welle забывает о жестокости немецких полицейских, освещая митинги в России

Немецкое издание Deutsche Welle (DW) искажает информацию при освещении политических событий в разных странах. Яркий пример — митинги в Германии и России. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

DW неоднократно публиковало материалы, в которых рассказывается о деятельности немецких правоохранителей на массовых протестах. Например, в статье «Что можно и чего нельзя участникам демонстраций в Германии» подробно описывается, в каких ситуациях полиция может применить силу.

Полиция разгоняет мероприятие в двух случаях: если оно не согласовано с властями или если нарушен порядок проведения акции. Правительство требует уважения и порядка во время проведения протестов. При разгоне силовики могут использовать водометы, газ и травматическое оружие.

На митингах в Германии запрещено: скрывать лица масками, проносить оружие, отклоняться от заявленного маршрута, применять насилие по отношению к полицейским, выкрикивать оскорбления, прорывать заграждения, создавать сцепки.

Ярким примером митинга, который был жестоко подавлен, являются протесты в Штутгарте в 2010 году. При этом журналисты DW не признали действия полицейских жестокими, а вот граждан сотрудники СМИ именовали нарушителями. Показателен эпизод, когда при разгоне силовики избивали людей дубинками и гоняли водометами. Один пенсионер кинул в полицейского каштан, за что его окатили из водомета. Из-за того, что струя неудачно попала в глаз мужчины, он утратил возможность нормально видеть.

Совершенно по-другому немецкие журналисты описывают разгоны несанкционированных акций протеста в Москве этим летом. Правоохранители несколько часов просили людей разойтись. Участники митингов неоднократно прорывали заграждения, кидали взрывпакеты, бутылки, куски асфальта, мусорные баки. Однако DW в своих статьях российских полицейских преподносит в качестве «адептов тоталитарной машины».

То есть для них корректное задержание человека несколькими полицейскими в России — «жестко», а расстрел немцев из травматов и избиение женщин — «демократично и законно».

ФАН считает, что DW намеренно искажает происходящие в России события, чтобы создавать необъективную альтернативную картину мира в рамках ведущейся Западом гибридной войны. События освещаются однобоко, акценты ставятся исключительно негативные. Некорректное освещение митингов в Москве, осознавая как они проходят в Германии, – признак иностранного вмешательства и молчаливого подстрекательства.