Диетологи назвали способы похудеть без физических упражнений

Диетологи рассказали, как можно похудеть, не прибегая к физическим упражнениям. Рекомендации опубликовало издание Food News.

По словам экспертов, помочь сбросить вес могут богатые белками продукты — мясо, птица и рыба. Вегетарианцам следует употреблять больше тофу, фасоли, гороха, нута.

Диетологи также советуют избегать сладких напитков. Кроме того, нужно соблюдать специальный режим питания.

Специалисты советуют уменьшить стресс, так как он усиливает аппетит.

Эксперты также подчеркнули необходимость высыпаться для восстановления сил организма.

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