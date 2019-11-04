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12:15   4 Ноября 2019
Россия

Путин поприветствовал участников выставки «Память поколений»

Путин поприветствовал участников выставки «Память поколений»

Глава государства Владимир Путин поприветствовал участников выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Она откроется 4 ноября в столичном Манеже.

«Представленные на Выставке живописные полотна, скульптуры, кадры кинохроники, фотографии имеют огромную художественную, культурную, историческую ценность», — отметил президент.

По его мнению, выставка призвана сберечь память о мужестве и стойкости защитников отечества. Также Путин добавил, что впервые в одной экспозиции удалось собрать так много талантливых произведений, созданных и участниками тех событий, и поколением, живущим после.

Президент выразил надежду, что подвиг народа в годы войны всегда будет источником вдохновения, творческих тем для мастеров и тех, кто только начинает свой путь в искусстве.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #культура #выставка

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