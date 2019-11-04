Парковки в Москве в День народного единства работают бесплатно

Парковки в столице в День народного единства работают бесплатно. Это относится и к тем зонам, где тариф составляет 380 рублей в час. Об этом пишет РИА Новости.

Платными остаются лишь плоскостные парковки со шлагбаумами. Они работают по действующим тарифам.

Фестиваль в честь праздника проходит в Москве на 30 площадках. Гости празднества смогут попробовать традиционные блюда, приобрести товары из разных регионов России, поучаствовать в играх и конкурсах.