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11:52   4 Ноября 2019
Россия

Парковки в Москве в День народного единства работают бесплатно

Парковки в Москве в День народного единства работают бесплатно

Парковки в столице в День народного единства работают бесплатно. Это относится и к тем зонам, где тариф составляет 380 рублей в час. Об этом пишет РИА Новости.

Платными остаются лишь плоскостные парковки со шлагбаумами. Они работают по действующим тарифам.

Фестиваль в честь праздника проходит в Москве на 30 площадках. Гости празднества смогут попробовать традиционные блюда, приобрести товары из разных регионов России, поучаствовать в играх и конкурсах.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #парковка

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