Беглов пожелал россиянам благополучия и оптимизма

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил россиян с Днем народного единства. Пожелания он публиковал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 4 ноября.

Градоначальник отметил, что жители Петербурга «всегда отличались особой сплоченностью, силой духа и любовью к своему городу». По его словам, такие качества особенно ярко проявлялись в годы войны.

«Сегодня память о подвигах отцов и дедов, чувство единения помогают нам воспитывать детей достойными гражданами страны и воплощать в жизнь самые смелые планы», — написал Беглов.

Глава города пожелал россиянам добра, благополучия и оптимизма. Ранее жителей России с праздником поздравил премьер-министр Дмитрий Медведе.

День народного единства празднуется с 2005 года. Дата приурочена к освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.