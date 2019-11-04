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11:43   4 Ноября 2019
Россия

Беглов пожелал россиянам благополучия и оптимизма

Беглов пожелал россиянам благополучия и оптимизма

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил россиян с Днем народного единства. Пожелания он публиковал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 4 ноября.

Градоначальник отметил, что жители Петербурга «всегда отличались особой сплоченностью, силой духа и любовью к своему городу». По его словам, такие качества особенно ярко проявлялись в годы войны.

«Сегодня память о подвигах отцов и дедов, чувство единения помогают нам воспитывать детей достойными гражданами страны и воплощать в жизнь самые смелые планы», — написал Беглов.

Глава города пожелал россиянам добра, благополучия и оптимизма. Ранее жителей России с праздником поздравил премьер-министр Дмитрий Медведе.

День народного единства празднуется с 2005 года. Дата приурочена к освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #беглов #день народного единства

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