Зюганов проведет День народного единства за изучением истории

Лидер КПРФ и депутат Госдумы Геннадий Зюганов рассказал, что проведет День народного единства за изучением истории и чтением книг. Политик будет готовиться к 7 ноября, дню, когда Москва окончательно была освобождена от польских интервентов и когда произошла Великая Октябрьская революция.

«В этот день сижу за историей, за книгой. Изучаю, готовлюсь показать, что 7 ноября — была вершина нашей цивилизации. В советскую эпоху мы были едины и это обеспечивало нам великие победы, мы были самыми образованными, самыми храбрыми и самыми героическими! <…> Я предлагаю россиянам думать о новой политике. О новом курсе. Давайте позаботимся о простом народе, тогда мы будем едины!», — заявил Зюганов.

Единство заключается в сплоченности народа и правительства, в единой идеологии, смысл которой заключался труде, справедливости и дружбе народов, считает Зюганов.

«Я за единство деятельности против агрессии, против оккупации, за единство интересов защиты трудящихся, нашей великой истории, против русофобов и антисоветчиков!», — говорит коммунист.

О том, как провести День народного единства, «Политика сегодня» поговорила и с другими депутатами Госдумы. Парламентарии дали пять рецептов, как провести этот выходной.