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11:36   4 Ноября 2019
Россия

Совместные учения ВМФ и ВКС РФ прошли в Средиземном море

Совместные учения ВМФ и ВКС РФ прошли в Средиземном море

Совместные учения военнослужащих ВМФ в ВКС РФ прошли в Средиземном море у сирийских берегов. В маневрах приняли участие более пяти боевых кораблей и судов обеспечения, среди них — корабли Черноморского, Балтийского флотов, ракетный комплекс «Бастион», авиация.

По словам капитана первого ранга Сергея Тронева, в ходе учений военнослужащие отработали применение артиллерийского и ядерного оружия, а также действия по защите и охране судоходства.

Также сообщается, что в маневрах были задействованы самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и сверхманевренные истребители Су 35С поколения 4++. 

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Автор: Виктория Разумовская
#учения #вкс рф #средиземное море #вмф рф

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