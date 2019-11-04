Совместные учения ВМФ и ВКС РФ прошли в Средиземном море

Совместные учения военнослужащих ВМФ в ВКС РФ прошли в Средиземном море у сирийских берегов. В маневрах приняли участие более пяти боевых кораблей и судов обеспечения, среди них — корабли Черноморского, Балтийского флотов, ракетный комплекс «Бастион», авиация.

По словам капитана первого ранга Сергея Тронева, в ходе учений военнослужащие отработали применение артиллерийского и ядерного оружия, а также действия по защите и охране судоходства.

Также сообщается, что в маневрах были задействованы самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и сверхманевренные истребители Су 35С поколения 4++.