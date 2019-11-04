День народного единства отметили на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Более 200 человек участвовали в гуляньях, посвященных Дню народного единства на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в воскресенье. На Манхэттене звучали песни народов, населяющих Россию, под которые танцевали бывшие соотечественники и туристы.

В центре американского мегаполиса выступили танцоры молодежного ансамбля «Калейдоскоп». Праздник начался с «Калинки», продолжился народной «Порушка-Параня», после чего звучали казацкие мелодии, украинские, белорусские, цыганские и другие.

Вице-президент общества «Русская молодежь Америки» Марина Иванникова рассказала орреспонденту ТАСС, что праздник отмечается в США каждый год.

«В Нью-Йорке русскоязычная молодежь очень активная - она не только занимается помощью ветеранам, старикам, но проводит и спортивные соревнования, отмечает различные праздники, проводит "Бессмертный полк"», — отметила она.

Мероприятие завершилось исполнением американской песни «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Гулянья в честь Дня народного единства проводятся в Нью-Йорке с 2014 года.

Напомним, День народного единства празднуется 4 ноября с 2005 года. Дата приурочена к освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году.