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11:19   4 Ноября 2019
Россия

День народного единства отметили на Таймс-сквер в Нью-Йорке

День народного единства отметили на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Более 200 человек участвовали в гуляньях, посвященных Дню народного единства на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в воскресенье. На Манхэттене звучали песни народов, населяющих Россию, под которые танцевали бывшие соотечественники и туристы.

В центре американского мегаполиса выступили танцоры молодежного ансамбля «Калейдоскоп». Праздник начался с «Калинки», продолжился народной «Порушка-Параня», после чего звучали казацкие мелодии, украинские, белорусские, цыганские и другие.

Вице-президент общества «Русская молодежь Америки» Марина Иванникова рассказала орреспонденту ТАСС, что праздник отмечается в США каждый год. 

«В Нью-Йорке русскоязычная молодежь очень активная - она не только занимается помощью ветеранам, старикам, но проводит и спортивные соревнования, отмечает различные праздники, проводит "Бессмертный полк"», —  отметила она.

Мероприятие завершилось исполнением американской песни «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Гулянья в честь Дня народного единства проводятся в Нью-Йорке с 2014 года.

Напомним, День народного единства празднуется 4 ноября с 2005 года. Дата приурочена к освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году. 

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Автор: Саида Габиева
#сша #нью-йорк

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