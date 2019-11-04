Аномальное тепло в Москве может стать рекордным

Погода в Москве в понедельник, 4 ноября, дождливая. Температура воздуха составит около десяти градусов. По данным синоптиков, центральная часть России сегодня оказалась между арктической и тропической воздушными массами.

Во вторник столбик термометра в столице поднимается до рекордных 13 градусов. Затем тепло начнет убывать — до девяти градусов выше нуля.

При этом на юге Центрального региона воздух прогреется до 10—15 градусов. В Крыму и на Кубани синоптики обещают температуру выше 15-20. А температура воды у побережья составляет около 17—20 градусов. В Симферополе в концу недели станет по-летнему тепло, так как обещают до 23-25 градусов.

Ранее сообщалось, что прошедший октябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений в Северном полушарии.