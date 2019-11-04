Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поприветствовал участников выставки «Память поколений»

Путин поприветствовал участников выставки «Память поколений»

 Зюганов проведет День народного единства за изучением истории

Зюганов проведет День народного единства за изучением истории
Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского

Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского

 Пользователи сети высмеяли призыв Климкина «назло всем» сделать из Украины державу

Пользователи сети высмеяли призыв Климкина «назло всем» сделать из Украины державу
Диетологи назвали способы похудеть без физических упражнений

Диетологи назвали способы похудеть без физических упражнений

 Учения НАТО проходят в Литве

Учения НАТО проходят в Литве
Путин поприветствовал участников выставки «Память поколений»

Путин поприветствовал участников выставки «Память поколений»

 Зюганов проведет День народного единства за изучением истории

Зюганов проведет День народного единства за изучением истории
Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского

Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского

 Пользователи сети высмеяли призыв Климкина «назло всем» сделать из Украины державу

Пользователи сети высмеяли призыв Климкина «назло всем» сделать из Украины державу
Диетологи назвали способы похудеть без физических упражнений

Диетологи назвали способы похудеть без физических упражнений

 Учения НАТО проходят в Литве

Учения НАТО проходят в Литве
11:12   4 Ноября 2019
Россия

Аномальное тепло в Москве может стать рекордным

Аномальное тепло в Москве может стать рекордным

Погода в Москве в понедельник, 4 ноября, дождливая. Температура воздуха составит около десяти градусов. По данным синоптиков, центральная часть России сегодня оказалась между арктической и тропической воздушными массами.

Во вторник столбик термометра в столице поднимается до рекордных 13 градусов. Затем тепло начнет убывать — до девяти градусов выше нуля.

При этом на юге Центрального региона воздух прогреется до 10—15 градусов. В Крыму и на Кубани синоптики обещают температуру выше 15-20. А температура воды у побережья составляет около 17—20 градусов. В Симферополе в концу недели станет по-летнему тепло, так как обещают до 23-25 градусов.

Ранее сообщалось, что прошедший октябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений в Северном полушарии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#москва #погода #осень

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...