Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свержения Зеленского

Экс-глава украинского минюста Елена Лукаш заявила, что некоторые политики используют процесс разведения сил в Донбассе как повод лишить власти президента Украины Владимира Зеленского.

В эфире телеканала «112 Украина» бывший министр отметила, что акции против разведения сил ВСУ и ополченцев в Золотом и Петровском продолжатся, поскольку в этом заинтересованы политические силы, желающие свергнуть главу государства. Лукаш отметила, что политическая ситуация в стране превратилась в «череду постоянных скандалов».

Экс-министр считает, что такой «путь к миру» не найдет поддержки у всех жителей Украины, но при этом призвала Зеленского продолжать действовать согласно принятому решению.

«Безусловно, будут кричать, безусловно, будут шатать... но раскачивают же не потому, что разведение, а потому, что нужно свергнуть Зеленского. А повод такой удобный — капитуляция», — заявила Лукаш.

Лукаш также констатировала, что у президента нет готовых поддержать его силовиков.

Напомним, в начале октября трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Золотом и Петровском. 31 октября Зеленский анонсировал разведение сил вдоль линии соприкосновения в районе Петровского 4 ноября.