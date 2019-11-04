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10:44   4 Ноября 2019
Весь мир

Учения НАТО проходят в Литве

Учения НАТО проходят в Литве

Военные учения Gelezinis Vilkas 2019 — II проходят в Литве. В них участвуют порядка четырех тысяч военнослужащих из 11 стран-членов НАТО и более тысячи единиц военной техники.

Целью маневров является отработка взаимодействия сил и средств по эффективному планированию и выполнению боевых задач. Они являются второй частью крупнейших для Литвы в этом году учений. Первая часть, Gelezinis Vilkas 2019 — I, прошла в июне.

В учениях принимают участие военнослужащие Бельгии, Британии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США, Чехии и Эстонии. Они отрабатывают маневры на полигоне Литовской армии в районе города Пабраде.

Основная часть учений продлится до 18 ноября.

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Автор: Виктория Разумовская
#нато #учения #литва

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