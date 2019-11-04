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 Лидеры семи из десяти стран АСЕАН не явились на саммит с США в Бангкоке

Лидеры семи из десяти стран АСЕАН не явились на саммит с США в Бангкоке
10:21   4 Ноября 2019
Весь мир

Лидеры семи из десяти стран АСЕАН не явились на саммит с США в Бангкоке

Лидеры семи из десяти стран АСЕАН не явились на саммит с США в Бангкоке

Главы семи из десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не прибыли на саммит АСЕАН — США в столицу Таиланда. На мероприятии представитель американской стороны зачитал приглашение президента Дональда Трампа посетить его в США для отдельного «особого саммита».

Сам Трамп не явился на саммит лидеров АСЕАН и Восточно-Азиатский саммит, которые проходят 2 – 4 ноября в Бангкоке. Он не направил туда ни вице-президента, ни госсекретаря США. Делегацию Вашингтона возглавил советник президента США по нацбезопасности Роберт О"Брайен.

Региональные наблюдатели отметили, что то нетипичное и редкое для Соединенных Штатов понижение уровня представительства на мероприятиях АСЕАН. В понедельник, 4 ноября, на саммит АСЕАН – США, который прошел до Восточно-Азиатского саммита, явились только три лидера стран АСЕАН: премьеры Таиланда, Вьетнама и Лаоса. Остальные страны блока – Сингапур, Малайзия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Мьянма и Филиппины были представлены главами МИД.

В начале заседания О"Брайен зачитал письмо Трампа к главам стран АСЕАН с приглашением посетить его в США для проведения отдельного «особого» саммита.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #асеан

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