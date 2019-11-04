Пользователи сети высмеяли призыв Климкина «назло всем» сделать из Украины державу

Пользователи Twitter с недоверием отнеслись к словам бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, который призвал сделать из Украины державу назло всем, кто в нее не верит.

«А как называется то образование, которое Климкин и соратники уже построили на Украине? Шалман «Диканька», — написал пользователь zigzagsudbi.

«Хоть «на слабо» что-то сделают, причем, сами», — отреагировала De_Gabriak.

Климкин предложил сделать Украину державой назло всем) pic.twitter.com/quUaKvqAqY — Юрий Крюков (@urist2012) November 4, 2019

Ранее Климкин прокомментировал материал издания Washington Post в котором говорилось, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину. Бывший министр считает, что украинцы должны «поверить в себя».

Дело в том, что Трамп подозревал правительство Петра Порошенко в сотрудничестве с Демократической партией, а также в намерении навредить ему во время предвыборной гонки в 2016-м.

По информации издания, в мае этого года Трамп якобы не согласился с предложением сотрудников своей администрации об оказании поддержке новым властям Украины, так как Киев «пытался его уничтожить».